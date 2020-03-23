2020/03/23 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، قائمة بأفكار يمكن تنفيذها داخل المنزل لمقاومة الملل الذي يجتاح المنازل بعد اللجوء لعزل اختياري منعا لتفشي فيروس كورونا.ولم تقتصر نصائح سمية على النساء فقط ولكنها قدمت أفكارا جديدة للرجال أيضا.سمية، نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، دعما لحملة خليك في البيت وقالت: وانت قاعدة في البيت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل “العزل الصحي”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل “العزل الصحي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).