أمريكا تقفز للمركز الـ 3 بعد إصابة أكثر من 30 ألفا بكورونا

2020/03/23 | 18:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفا منهم إيجابية.وأضاف بنس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “يمكننا إبطاء انتشار الفيروس، ويمكننا حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، فلنفعل […]

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