نتائج الفحص تظهر عدم إصابة ميركل بكورونا

2020/03/23 | 18:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.

وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".

وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

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