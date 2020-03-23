2020/03/23 | 18:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مراسل "الغد برس،" ان "رجل عمره اكثر من 25 سنة، اصيب بفيروس كورونا في قضاء بلدروز شرقي ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).