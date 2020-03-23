صور كورونا في إيطاليا:مصابين في العراء ومستشفيات مزدحمة

2020/03/23 | 18:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت اخر مشاهد الازمة الطبية في ايطاليا، اليوم الاثنين، وصول اعداد المصابين بفيروس كورونا الى الذروة، في وقت لم يعد فيه النظام الصحي المحلي قادراً على تطويق الوباء.

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