ناصر القصبي يطلق فيديو توعوي للانتصار على كورونا

2020/03/23 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يتسابق الفنانون والممثلون هذه الفترة في طرح المحتوى التثقيفي الهادف لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التوعية والدعم بهدف القضاء عليه، وتحت شعار “كلنا مسؤول” تم طرح فيديو توعوي شارك فيه الفنان ناصر القصبي وراشد الشمراني وريماس منصور وحبيب الحبيب وأسيل عمران.ويحثُّ الفيديو على التوعية والتثقيف، والهدف منه بث رسالة المكوث في المنازل، ويأتي ذلك […]

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