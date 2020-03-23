 هذا ما طلبه الوقف السني العراقي من جميع المساجد التابعة له

2020/03/23 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، الاثنين، جميع المساجد التابعة للديوان في بغداد والمحافظات بإطلاق الأدعية والأذكار والتلاوات دون صلاة ب...

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