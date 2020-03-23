خلية الازمة النيابية تدعو الحكومة الى دفع منحة مالية للمصابين لتشجيعهم على البقاء في الحجر

2020/03/23 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت عضو خلية الازمة النيابية غيداء كمبش، الحكومة الى دفع منحة مالية للمصابين بفايروس كورونا، لتشجيعهم الى الذهاب الى الحجر الصحي طواعية.

وقالت كمبش في تصريح إن نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا يرفضون الذهاب الى الحجر الصحي واحيانا يتطلب تدخل القوى الامنية بشكل مباشر من اجل نقل المصابين الى الحجر، مشيرة الى أن اعتماد الحكومة لهذه المبادرة الانسانية ستدفع المصابين للذهاب طواعية الى الحجر، إضافة الى انها ستشجع الحالات المشتبه بها الى الذهاب واجراء الفحص كما انها ستكون بمثابة مساعدة لهم ولذويهم في ظل هذا الظرف الاستثنائي.

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