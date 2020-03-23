2020/03/23 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا موسعا، حول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا

وبحث المجتمعون تطورات الوضع الصحي في البلاد والاجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة والتوقعات والاستعدادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية، اضافة الى تقييم الوضع الاقتصادي وسبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين واستقرار السوق والحماية الاجتماعية ومتطلبات القطاع الخاص.

حيث أكد عبد المهدي، اهمية وحدة الخطط والتكامل في التنفيذ والخطاب وتعزيز الثقة والمتابعة المستمرة وتطوير اجراءات المراقبة والفحص والحجر والوقاية الصحية، وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز الأزمة، الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة الوباء.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعقد اجتماعا موسعا حول حماية المواطنين من الآثار الناجمة عن كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعقد اجتماعا موسعا حول حماية المواطنين من الآثار الناجمة عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).