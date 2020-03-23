مفوضية حقوق الانسان تخاطب عبد المهدي بشأن مخصصات “التموينية”

2020/03/23 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى اطلاق مخصصات البطاقة التموينية، مشيرة الى ان ذلك سيقي المواطنين من ارتفاع اسعار المواد الغذائية، على حد تعبيرها.وقال عضو المفوضية فاتن الحلفي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، “نجدد مطالباتنا الى السيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل […]

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