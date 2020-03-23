الغيرة هي الثروة العراقية المستدامة

2020/03/23 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان هبوط النفط العالمي وصعود الغيرة العراقية …الوباء لا يهزم الشرفاء… قصة النفط والغيرة في سطور … سياسة العملاء للولايات المتحدة الأمريكية تتلخص بنقطة واحدة من ثلاث كلمات …نفذ وأطع لتتسلط!!! أوامر أمريكية دفعت آل سعود نحو اغراق العالم بالنفط الرخيص عن طريق زيادة الأنتاج لضعف ماكان عليه ليتسبب ذلك في هبوط حاد […]

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