ازدياد عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد تفشي كورونا

2020/03/23 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتشر فيروس كورونا الجديد، covid-19، على نطاق واسع في الصين منذ شهر كانون الثاني/يناير ويواصل الآن انتشاره عالميًا، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط .ومع تزايد عدد الأشخاص الذين اختاروا البقاء في منازلهم لتقادي العدوى، يواجه الاقتصادبعض التحديات.ولكن في الوقت نفسه، بدأت تبرز بعض الفرص الأخرى لتطويرمنتجات الترفيه عبر الإنترنت مثل TikTok […]

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