كربلاء تسجل رابع حالة وفاة بكورونا

2020/03/23 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل رابع حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "حالة الوفاة الرابعة هي مصاب بفيروس كورونا بعمر 38 عاماً، وقد وصل الى مدينة الإمام الحسين (ع) أمس وهو بحالة صحية حرجة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دائرة صحة كربلاء في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "امرأة سبعينية عادت من إيران مؤخراً وهي مصابة بفيروس كورونا، فارقت الحياة اليوم".وكانت وزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق اليوم، عن إحصائية جديدة لحصاد كورونا، حيث سجلت 33 إصابة جديدة ليبلغ العدد الكلي 266 إصابة، وخمس مصابين تعافوا من المرض ليبلغ الإجمالي 62 حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 23 حالة.

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