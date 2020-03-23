2020/03/23 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).