سلطة الطيران تمنح رحلة خاصة لقدوم العراقيين العالقين في القاهرة

2020/03/23 | 19:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم اليوم الإثنين ، بموافقة خلية الأزمة العراقية للأمر الديواني 55 لسنة 2020 بمنح رحلة خاصة لنقل العراقيين العالقين […]

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