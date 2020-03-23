الدوري الإسباني يحتضر بسبب كورونا

2020/03/23 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى (الليغا) في بيان مشترك اليوم الاثنين أنه تقرر تأجيل أنشطة اللعبة إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقد تقرر تأجيل جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا لمدة أسبوعين بسبب انتشار العدوى بالفيروس، وكان من المقرر بناء على ذلك أن تعود المباريات في 3 أبريل/نيسان المقبل.

وقال بيان اليوم إن لجنة مشتركة من الاتحاد والرابطة وافقت على تأجيل منافسات اللعبة على المستوى الاحترافي في البلاد حتى تقر الحكومة الإسبانية بأن استئناف النشاط من جديد “لن يتسبب في أي مخاطر صحية”.

وكان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ستيف روبياليس استبعد في الأسبوع الماضي إمكانية إلغاء الموسم الحالي، مؤكدا على استئناف المباريات بمجرد استقرار الوضع الصحي.

وقال البيان المشترك “يود الاتحاد والرابطة أن يعبرا عن عميق الشكر لكل هؤلاء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الإسباني”.

وأضاف البيان “كما نقدم تعازينا وتعاطفنا للكثير من الأسر التي فقدت أحباءها”.

وزاد عدد حالات الإصابة بالعدوى في إسبانيا على 33 ألف حالة، وتقول وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات بلغ 2180 وفاة بسبب العدوى حتى الآن.

وفي سياق متصل، توفي بينيتو جوانيت حارس مرمى ومدرب فريق إسبانيول الإسباني الأسبق عن عمر يناهز 84 عاما بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وتسبب كورونا في تدهور الحالة الصحية لجوانيت الذي كان مصابا أيضا بسكتة دماغية.

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