2020/03/23 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا وإرتفاع الأسعار – حاكم الربيعي في سبعينيات القرن الماضي كان هناك جهاز مركزي للأسعار , , يشرف ويراقب الاسعار للمنتج المحلي والمستورد و يحدد الربحية بنسبة 10%, من الكلفة فاذا كانت تكاليف المنتج 100 دينار يباع ب 110 دينار , بإضافة 10% من الكلفة .وان التجاوز على هذه التسعيرة يعرض البائع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا وإرتفاع الأسعار – حاكم الربيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا وإرتفاع الأسعار – حاكم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).