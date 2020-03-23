2020/03/23 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار معلن مع ملكة سومر – عكاب سالم الطاهر 1 ربما هي حالات محدودة ، تلك التي تعرض فيها العراق عامة ، والعاصمة خاصة ، الى حظر التجوال.اغلبها حصل بعد هذا الانقلاب العسكري ، او ذاك..لكن حضر تجوال لغرض صحي ، كما هو الان ، ربما يكون الاول.وقد بحثت في […]

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