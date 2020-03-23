2020/03/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة العالمية تبدي إشارات مقلقة جديدة بشأن كورونا وتوجه رسالة لشعوب العالم

يتبع ......

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاثنين (23 اذار 2020)، عن نتائج مشجعة لدواء استخدم في علاج كورونا في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "نتائج رائعة توصلنا اليها لعلاج المصاب

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