مراسل “العهد نيوز”: القوات الامنية تقتل قاتل امر الفوج الخامس في سامراء “الداعشي حيدر الدوار”

2020/03/23 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أفاد مراسل “العهد نيوز” في صلاح الدين، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية تمكنت من مقتل القيادي بداعش حيدر الدوار وقال مراسلنا، انه” تمكنت القوات الامنية من قتل الدوار الذي استهدف امر الفوج الخامس بقنبرة يدوية جنوب سامراء بناحية الاسحاقي التابعة لقضاء بلد”.واشار الى ، ان القوات الامنية اكدت ان حيدر […]

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