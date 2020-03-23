مواطن من ذي قار يضع عمارة سكنية من ثلاث طوابق تحت تصرف دائرة الصحة

2020/03/23 | 19:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر مواطن من سكنة مدينة الناصرية بوضع عمارة تجارية مكونة من ثلاث طوابق تحت تصرف دائرة صحة ذي قار من اجل مواجهة خطر فايروس كورونا.وقال مدير عام صحة ذي […]

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