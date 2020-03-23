حلب تودّع منشدها “حَسن الحفّار”

2020/03/23 | 19:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى سوريون، اليوم الاثنين، المنشد الحلبي البارز “حسن الحفار” الذي وافته المنيّة في مسقط رأسه بمدينة حلب عن عمر يناهز 77 عاماً.ويعتبر “الحفار” من رواد الموشحات الأندلسية والقدود الحلبية

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