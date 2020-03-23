2020/03/23 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تعلن ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تعلن ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تعلن ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).