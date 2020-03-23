2020/03/23 | 19:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تؤكد على ضرورة تطبيق الاجراءات بحق المخالفين لحظر التجوال والاسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تؤكد على ضرورة تطبيق الاجراءات بحق المخالفين لحظر التجوال والاسعار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تؤكد على ضرورة تطبيق الاجراءات بحق المخالفين لحظر التجوال والاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).