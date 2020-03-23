عبدالمهدي يبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية للعراقيين 

2020/03/23 | 19:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، الاثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين....

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