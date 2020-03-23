بشائر من فرنسا.. اختبار ناجح لعلاج فيروس كورونا

2020/03/23 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد علماء فرنسيون النتائج الإيجابية لدراسات سريرية لتأثير مزيج من دوائين هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.ووفقا لتقرير نشر في “مجلة انتيرناشونال انتيميكروبيكال أجينت” العلمية حتى الآن لا توجد أدوية خاصة لعلاج مرض كوفيد 19، علاوة على ذلك، أجريت العديد من التجارب السريرية لبيان تأثير الأدوية […]

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