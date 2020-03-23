2020/03/23 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل أعمال عراقي يقود حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية الأردنية ناشطون يطالبون بإعفاء المواطنين من أجور المولدات الأهلية لشهر نيسان بغداد – عبد اللطيف الموسوي دعا ناشطون، الحكومة لإبلاغ أصحاب المولدات بإعفاء المواطنين من دفع إشتراك شهر نيسان مع استقرار التيار الكهربائي بشكل شبه تام في عموم البلاد.واشار الناشطون […]

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