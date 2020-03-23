2020/03/23 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يطالب بتوزيع مساعدات الصحة العالمية بين المحافظات عبد المهدي يوجّه خلايا الأزمة بمضاعفة العمل والإجراءات لتجنب كورونا بغداد – الزمان بعث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي رسالة الى خلايا الأزمة في المحافظات ،وجه خلالها بمضاعفة العمل والاجراءات الوقائية لتجنيب العراق خطر تفشي وباء كورونا، مؤكدا ان العراقيين سيهزمون الوباء […]

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