2020/03/23 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس متذبذب مصحوب بأمطار رعدية بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاثنين متذبذبا والحرارة تعاود الارتفاع تدريجيا.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (طقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحو معتدل ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع بدءا من اليوم)، مشيرة […]

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