هاله ابوليل - يوميات كورونا وعالم يموت حرقا وعالم يغسل يديه , وعالم يرتدي كمامة .

2020/03/23 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاله_ابوليل ملاحظة قبل التورط بالقراءة :"إذا كنت عديم الصبر-عزيزي القارىء, انصحك للذهاب لصفحة:" كيف تغسل يدك من كورونا " لأن عدد الصفحات 33 صفحة .تمهيد لابد منه,,,, وبعد أن اصبح العالم مكمما بسبب فيروس ملعون حصد الآف مؤلفة من البشر في كل من الصين وايطاليا واسبانيا وايران وغيرهم , ظهرت قيمة تكنولوجيا الإتصال الجماهيري في سرعة انتشار الفيروس بل واللحاق به في أماكن وتخطيه في أماكن أخرى ولكن ,هل ل......

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