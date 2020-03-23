2020/03/23 | 19:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اداريو نادي الصناعات الكهربائية الرياضي يشكلون فريقا تطوعيا للعمل على تعقيم الاماكن العامة في مدينة الصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اداريو نادي الصناعات الكهربائية الرياضي يشكلون فريقا تطوعيا للعمل على تعقيم الاماكن العامة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اداريو نادي الصناعات الكهربائية الرياضي يشكلون فريقا تطوعيا للعمل على تعقيم الاماكن العامة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).