مقتل 3 اشخاص باطلاق نار قرب جامعة ديالى

2020/03/23 | 19:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل 3 اشخاص باطلاق نار في منطقة المرادية قرب جامعة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "3 اشخاص (اقارب) قتلوا اثر اطلاق نار، في حادثة غامضة في منطقة المرادية قرب جامعة ديالى من جهة ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة".

واضاف انه "تم فتح تحقيق موسع بالحادث".

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