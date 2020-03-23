2020/03/23 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_أين}شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم إصابة 7.245 شخص داخل أمريكا بالوباء المنتشر في أغلب دول العالم (كورونا)،لتصل الولايات المتحدة الأمريكية، الى الترتيب الثالث، من ناحية عدد الإصابات بعد دولتي الصين وإيطاليا،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تشهد ارتفاع مهول في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تشهد ارتفاع مهول في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).