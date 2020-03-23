برلين تعلن خلو ميركل من فيروس كورونا

2020/03/23 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير أوليا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.

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