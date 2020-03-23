2020/03/23 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تمدد حظر التجوال حتى نيسان المقبل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تمدد حظر التجوال حتى نيسان المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).