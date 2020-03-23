2020/03/23 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر مطلع في محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، أن خلية الأزمة في المحافظة قررت غلق بعض المحال التجارية والغذائية التي كانت مستثناة من قرار الغلق وحظر التجوال.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "رئيس خلية الازمة، محافظ بابل حسن منديل، قرر غلق محال الخضار والمواد الغذائية بعد الساعة الثانية ظهرا، بعد أن كانت مستثناة من الغلق وحظر التجوال".وبين أن "القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "هذه المحال ستفتح من الصباح وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك لتشديد تطبيق حظر التجوال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تحدد موعد اغلاق المحال التجارية المستثناة من حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تحدد موعد اغلاق المحال التجارية المستثناة من حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).