قتل قائدين

2020/03/23 | 20:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن اللواء 314 التابع للحشد الشعبي في سامراء،الاثنين، من قتل اثنين من قادة ولاية قاطع عمليات سامراء.

وقال بيان لقيادة اللواء 314 في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه ان اللواء تمكن من قتل أخطر قادة ولاية شمال بغداد العسكريين وهم كل من حيدر دوار ووهب المجمعي

في عملية أمنية بعد ساعات من قيامهما بقتل الشهيد العقيد برزان طارش المجمعي آمر فوج طوارئ شرطة صلاح الدين.

يشار الى ان حيدر دوار هو من قام بعملية تصفية جسدية لمنتسب في قيادة شرطة صلاح الدين وإثنين من المدنيين في منطقة حاوي البو صفة قرب الملعب قبل ايام .

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