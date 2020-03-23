2020/03/23 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا.. البرلمان المصري يعلق جلساته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. البرلمان المصري يعلق جلساته ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. البرلمان المصري يعلق جلساته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).