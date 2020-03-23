الخزعلي يدعو الى تحقيق التكافل الاجتماعي لتجاوز كورونا

2020/03/23 | 20:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

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