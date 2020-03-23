عدد الوفيات بسبب كورونا في ايطاليا يتجاوز الـ 6 الاف


عدد الوفيات بسبب كورونا في ايطاليا يتجاوز الـ 6 الاف
2020/03/23 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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