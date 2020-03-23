سرايا السلام تعلن مقتل اثنين من اخطر قادة داعش في صلاح الدين

2020/03/23 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت حركة سرايا السلام، ضمن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من اخطر قادة داعش في صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم السرايا، صفاء التميمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "اللواء 314 حشد شعبي قاطع عمليات سامراء المقدسة تمكن من قتل أخطر قادة ولاية شمال بغداد العسكريين".

وأضاف التميمي، أن قادة داعش المقتولين هم "وهب المجمعي وحيدر دوار"، مشيرا الى ان الاخير "قام بعملية تصفية جسدية لمنتسب في قيادة شرطة صلاح الدين وإثنين من المدنيين في منطقة حاوي البو صفة قرب الملعب قبل ايام".

وتابع المتحدث باسم سرايا السلام، أن القادة الارهابيين قتلوا بـ"عملية أمنية بعد ساعات من قيامهما بقتل الشهيد العقيد برزان طارش المجمعي آمر فوج طوارئ شرطة صلاح الدين".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني بمحافظة ديالى، الاثنين 23-3-2020، بالعثور على جثث تعود الى 3 اشخاص على صلة قرابة بعد مقتلهم قرب الطريق السريع جنوب غرب بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "3 اشخاص ع

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين، بمقتل مدني ونجاه موظف حكومي من محاولة اغتيال في حادثين منفصلين شرق وشمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "موظفا حكوميا يسكن في اطراف حي بعقوبة ا

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين (23 آذار 2020)، مقتل آمر فوج طوارئ صلاح الدين في قيادة عمليات سامراء، بعد اشتباكات مع عناصر داعش بحاوي الاسحاقي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من فوج طوارئ صلاح

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