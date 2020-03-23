السفير الصيني يعلن وصول شحنتين اضافيتين من الاجهزة والمستلزمات الطبية الى العراق

2020/03/23 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، مع السفير الصيني ضرورة استقدام ...





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