الحشد الشعبي يعلن مقتل قياديين “خطيرين” في عصابات داعش جنوبي صلاح الدين

2020/03/23 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت قوات الحشد الشعبي قاطع عمليات سامراء، اليوم الاثنين، عن مقتل قياديين عسكريين “خطرين” من تنظيم داعش ضمن ما تسمى بولاية شمال بغداد.وقال اللواء 314 حشد شعبي في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “اللواء 314 حشد شعبي قاطع عمليات سامراء، تمكن من قتل أخطر قادة ولاية شمال بغداد في […]

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