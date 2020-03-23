2020/03/23 | 20:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد العطلة وقرار حظر التجوال في النجف لغاية 1 نيسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد العطلة وقرار حظر التجوال في النجف لغاية 1 نيسان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد العطلة وقرار حظر التجوال في النجف لغاية 1 نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).