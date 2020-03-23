تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا في الموصل

2020/03/23 | 20:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة نينوى يوم الاثنين اربع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الى خمس اصابات.

وابلعت مصادر طبية شفق نيوز، بأن مدينة الموصل سجلت اربع اصابات اخرى بفيروس كورونا.

واوضحت المصادر ان المصابين الاربعة هم من اسرة المصاب الاول ليرتفع العدد الى خمس اصابات.

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