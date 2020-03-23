السيد كورونا مع التقدير/ ٢

2020/03/23 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليم الحسني لم تكن قاتلاً محترفاً فحسب أيها السيد كورونا، إنما أنت بارع في كشف المستور.لقد أزلت الملابس عنّا، فصرنا عراة أمام بعضنا البعض، فهذا الحجم الكبير من سلوك الغاب صار يتدفق منّا نحن البشر.لم يعد الأمر خافياً، لم تنفع العقود الطويلة من الشعارات والفلسفات والتنظيرات والدعايات حول حضارة الدرجة الأولى، والعالم المتقدم […]

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