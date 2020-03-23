الكعبي يؤكد على ضرورة استقدام خبراء صينيين الى العراق لمكافحة كورونا

2020/03/23 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثين، على ضرورة استقدام خبراء صينيين الى العراق لمواجهة فيروس كورونا.وقال الكعبي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "اجرى اتصالا هاتفيا مع السفير الصيني تشانغ تاو، وبحث معه اهمية استقدام خبراء من جمهورية الصين الى البلاد خلال الفترة المقبلة والتنسيق مع خلية الازمة الوزارية في هذا الشأن".واضاف انه "يثمن وقوف بكين وفي اوج ازمتها ومحاربتها لوباء كورونا القاتل الى جانب العراق عبر ارسال كوادر ومساعدات طبية الى البلد".من جانبه اكد السفير الصيني "وصول شحنتين اضافيتين من الاجهزة والمستلزمات الطبية الى العراق"، مشيرا الى دعم بلاده ووقوفها مع العراق عبر تقديم كل ما هو ضروري وعاجل لتجاوز الازمة الحالية.وبين السفير ان "الفترة العصيبة التي يمر بها العالم تحتاج اعلى مستويات التآزر والتكاتف بين البلدين الصديقين".

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