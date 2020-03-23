العراق على اعتاب “جائحة كورونا”،مقترح بإيجار الفنادق،وانتقادات:اين قاعات الحكيم والمالكي؟

2020/03/23 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يواجه العراق ايام حرجة اثناء تصدي نظامه الصحي لاستفحال وباء كورونا المستجد، في فترة يقول عنها العلماء انها “وقت حضانة الفيروس”، وهو شأن كل دول العالم التي انفجرت فيها فقاعة الاصابات وتصاعدت من بضع عشرات الى الالاف في غضون ايام قليلة.اهلي العراقيين فيروس كورونا لا يمزح! بدأت تتكرر المشاهد المأسوية […]

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