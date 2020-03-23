عادل عبد المهدي يبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين

2020/03/23 | 20:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الاثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة صدى، ان “عبدالمهدي عقد اجتماعاً موسعاً، صباح اليوم، حول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا، حضره وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة والتجارة

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