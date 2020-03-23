السفير الصيني يؤكد قرب وصول شحنتين من المساعدات الطبية الى العراق

2020/03/23 | 20:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ، اليوم الاثنين ، اتصالا هاتفيا مع السفير الصيني تشانغ تاو ، معربا عن تضامنه مع الصين دولة وشعبا وهي تواجه فايروس كورونا و […]

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